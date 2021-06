vendredi 4 juin 2021 • 1228 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Boy Djinné est de retour à la prison du camp pénal. Il a été ramené sous l'escorte de corps d'élite

Boy Djinné est de retour à la prison du Camp pénal depuis hier. Son transfèrement a été effectué sous haute surveillance par une équipe composée de la Section de recherches de la gendarmerie et du Gign. L’As de l’évasion a été remis en prison. Il va faire l’objet d’une nouvelle procédure pour évasion, renseigne la Rfm.

Baye Modou Fall, alias Boy Djinné, a été arrêté hier jeudi à Missirah, alors qu’il était en cavale depuis dimanche dernier. Le Lieutenant-colonel Davy Koguilla MANE de la légion de gendarmerie Est de Tamba a expliqué comment il a été appréhendé.

Son récit : «C’est vers 10h qu’un motocycliste nous a signalé un Tmax. Ensuite nous sommes allés le rattraper à la station d’essence de Missirah. Quand nous l’avons interrogé, il nous a dit qu’effectivement, c’est lui qui a transporté Boy Djinné. Mais il nous a dit qu’ils se sont séparés et que le fugitif est en ville. Nous avons mis un nouveau dispositif pour le rechercher. C’est ainsi que nous avons quadrillé la localité et on a commencé à le chercher (…)Durant les recherches, nous l’avons aperçu en train de prendre la fuite. C’est là qu’on l’a poursuivi et arrêté.»

Les gendarmes disent avoir trouvé de l’argent sur lui et du matériel de cambriolage.