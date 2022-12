mardi 27 décembre 2022 • 1200 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Absent au face à face avec Balla Gaye 2 qui était prévu, dimanche 25 décembre 2022, à la TFM, Boy Niang s'est expliqué, hier lors de son open-press.

"Pour mon absence au face à face, je présente mes excuses aux amateurs. Qui connaît Boy Niang 2 sait qu'il a du respect envers le promoteur et les amateurs. J'étais sorti. C'est pourquoi je ne suis pas venu. J'ai échangé avec le promoteur qui a également parlé avec mon staff. Je voulais venir, mais en cours de route, on m'a annoncé que Balla avait déjà quitté et c'est ainsi que j'ai rebroussé chemin. Mon histoire avec Balla date de longtemps", a expliqué le lutteur de Pikine, qui doit affronter Balla Gaye 2, le 1er janvier prochain, à l'Arène Nationale.

