mardi 11 octobre 2022 • 787 lectures • 1 commentaires

Sport 8 heures Taille

iGFM (Dakar) Balla Gaye 2 et Boy Niang 2 se retrouvaient hier soir, à Sorano, pour leur duel verbal à trois mois de leur combat de lutte avec frappe. Le deuxième lutteur cité a juré de battre son adversaire le 1er janvier prochain.

"J’ai tout raflé à Guédiawaye, je l’ai ai tous terrassé", a rappelé le Pikinois. "C’est comme avec l’élevage de poussins. J’ai commencé avec l’aliment de demaragge en battant Less 2, Gouy Gui et son frère Sa Thiés", a expliqué Boy Niang 2 très agité hier soir à l'occasion de son face à face avec le lutteur de Guédiawaye. Selon le sociétaire de Pikine, Balla Gaye 2 sera son "aliment de finition" au soir du 1er janvier 2023 à l'arène nationale.



"S’il lutte je le battrai, s’il se bagarre, je le battrai également"



Le fils de De Gaulle a par ailleurs fait savoir qu'il a appris de ses erreurs. "Je suis un athlète de haut niveau. Je le connais très bien et je lui donne une minute pour le terrasser", a-t-il promis. Et d'insister. "S’il lutte je le battrai, s’il se bagarre, je le battrai également."



Pour rappel, quatre duels verbaux se tenaient hier soir à Sorano avec Balla Gaye 2-Boy Niang 2, Sa Thiès-Reug Reug, Forza-Franc et Sokh-Marley. Le promoteur Gaston Mbengue est passé par là.