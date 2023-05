lundi 15 mai 2023 • 108 lectures • 0 commentaires

People 4 heures Taille

Brahim D est un artiste rappeur talentueux basé à Dakar, plus précisément à Grand Yoff. En 2014, il forme un groupe de rap avec Lil Joe appelé Murder Undercover, et ensemble, ils remportent plusieurs trophées de cypher dans les rues de Dakar.

Il est important de noter que Brahim D a commencé sa carrière à Saint Louis, oùil a fait ses études, avant de retourner à Dakar vers 2016. Il remporte leconcours de rap TITZO PROD ainsi que de nombreux autres cyphers. Il se faitrapidement remarquer et devient l'un des undergrounds les plus connus, figureemblématique de la nouvelle génération de hip-hop galsen. Brahim D signe avecson premier label, Black Intellect Label, où il évolue depuis lors. Il a sortideux singles, "LA" et "DK", en featuring avec Deilah De LosAngeles et Fugitif, et son dernier single est très apprécié des fans. Brahim Dest un jeune artiste plein de talent, doté d'un style d'écriture trèsparticulier et d'un flow atypique.