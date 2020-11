samedi 14 novembre 2020 • 50 lectures • 0 commentaires

«Ce texte est une synthèse d'analyse et de déduction guidée par l'intuition d'un homme qui a entendu le Président de République s'exprimer au Forum de sécurité et de la Paix de Paris»

En écoutant minutieusement le discours du Président de la République du Sénégal au Forum de la paix et de la sécurité de Paris, et en l’entendant parler du respect et la tolérance que l’on doit à la diversité culturelle, ethnique et religieuse pour mieux asseoir l’entente et la paix dans le monde.

En le voyant toucher profondément les revendications justes et actuelles des pays et peuples longtemps marginalisés en ce qui concerne l’orientation et la prise de décision au niveau international «environs 5milliards de citoyens du monde sur 7» qui n’ont aucune représentation permanente au Conseil de sécurité des Nations unies jouissant du droit de veto.

En le suivant revendiquer clairement La réforme du système des Nations unies imposé par les vainqueurs de la deuxième grande guerre en 1945.

En l’écoutant dire haut et fort, même si c’est d’une manière tempérée et modérée, ce que pense beaucoup de gens sur la manière de traiter et de décrire « qualifications et slogans » le terrorisme.

Et cela devant ce parterre exceptionnel composé de dirigeants et décideurs politico-économique et social du monde, je dis que le Président Maky Sall a livré un discours de charme et de présentation.

Même si de manière voilée, le Président Macky Sall a profité de la tribune du Forum pour refaire surface et rattraper son retard sur des questions aussi importantes que le terrorisme et le sujet des caricatures en France qui irrite le monde musulman, on peut dire sans se tromper que le Président était en train de se présenter à la Communauté internationale afin d’attirer son attention sur sa personne ainsi que l’envergure de ses idées et sa vision. Et cela pourquoi?

Je disais souvent qu’en France, le constat est fait, qui veut gagner des élections s’en prend à l’Islam et aux émigrés, deux sujets préférés par l’extrême droite. Mais aussi deux sujets que les uns et les autres « ou de la gauche ou de la droite » n’hésiteraient pas à utiliser pour atteindre leurs objectifs électoralistes.

Sur ce discours, le Président Macky Sall touche les questions fondamentales que tout homme ambitieux désirant jouer un rôle important sur l’échiquier international doit non seulement maîtriser mais il doit y avoir des positions claires et nettes.

En cela, je déduis et mon intuition me dirige vers la conclusion suivante: Contrairement à ce que beaucoup de sénégalais pensent en croyant que le président veut succéder à lui même pour un troisième mandat. Je dirais que non! au futur il a l’ambition de jouer un rôle à l’international et plus précisément je vois un futur candidat au poste d’un important organisme ou institution internationale . Ainsi la grande question qui se pose c’est de savoir si la diplomatie parviendra à réaliser l’objectif...

En attendant la suite nous disons bravo Monsieur le Président l’entame est pertinente...

Elhadji Amar Lo-Gaydel,

Maire de Sagatta Gueth

Président de L’ARD