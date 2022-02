lundi 14 février 2022 • 1266 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le 5 septembre 2021 l’Arena Corinthians accueillait le match aller du choc phare des éliminatoires du Mondial 2022 de la zone AmSud : Brésil-Argentine. Mais le Clasico du continent sud-américain n’aura duré que 5 minutes. La faute aux autorités sanitaires brésiliennes ayant fait irruption et provoquant l’arrêt de la rencontre. Après plusieurs mois d’incertitudes, la FIFA vient enfin de se prononcer. Le match sera bien à rejouer, renseigne Footmercato.

« La Commission de Discipline de la FIFA a rendu ses décisions concernant le match annulé Brésil contre Argentine lors de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ le 5 septembre 2021. Après une enquête approfondie sur les différents éléments factuels et à la lumière du règlement applicable, la Commission de Discipline de la FIFA a décidé que le match devait être rejoué à une date et dans un lieu à déterminer par la FIFA. En outre, la Commission de Discipline de la FIFA a conclu que l'abandon du match résultait de plusieurs manquements des parties impliquées vis-à-vis de leurs responsabilités et/ou obligations respectives en rapport avec les premières. À ce titre, la Commission de Discipline de la FIFA a également décidé :



-de condamner l'Association brésilienne de football à payer une amende de 500 000 CHF pour des infractions liées à l'ordre et à la sécurité ;



-de condamner la Fédération argentine de football à payer une amende de 200 000 CHF pour manquement à ses obligations en matière d'ordre et de sécurité, de préparation et de participation au match ;



-de condamner la Fédération brésilienne de football et la Fédération argentine de football à payer chacune une amende de 50 000 francs en raison de l'arrêt du match ;



-de suspendre les joueurs argentins Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso et Cristian Romero pour deux matches chacun pour non-respect du protocole de match international de retour au football de la FIFA. »