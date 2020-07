Brésil : le président Jair Bolsonaro désormais négatif au nouveau coronavirus

iGFM-(Dakar) Le président du Brésil Jair Bolsonaro a annoncé ce samedi 25 juillet 2020 avoir été testé négatif au nouveau coronavirus, deux semaines après avoir été diagnostiqué positif au Covid-19.

Jair Bolsonaro a visiblement eu raison de la « grippette ». Le président du Brésil a annoncé ce samedi 25 juillet 2020 avoir été testé négatif au nouveau coronavirus, lui qui avait été diagnostiqué positif au Covid-19 le 7 juillet dernier. « RT-PCR pour SARS-CoV 2 : négatif. Bonne journée à tous », a-t-il écrit sur con compte Twitter, faisant référence au résultat de son test de dépistage.

Le chef d’État a accompagné son court message d’une photo de lui souriant, levant le pouce et montrant une boîte d’hydroxychloroquine, au petit déjeuner. Jair Bolsonaro fait la promotion de ce médicament. Le dirigeant d’extrême droite, âgé de 65 ans, n’a pas précisé quand a été réalisé le test, qui détecte la présence du virus par l’analyse des sécrétions nasales.

Regain de popularité

Depuis deux semaines, celui qui avait entamé son mandat le 1er janvier 2019 s’était mis en quarantaine. Mais il avait été photographié cette semaine sans masque, en train de discuter avec des balayeurs dans les jardins du palais présidentiel à Brasilia. « Vu mon passé de sportif, si j’étais contaminé par le virus, je n’aurais pas à m’inquiéter. Je ne sentirais rien. Au pire, ce serait comme une petite grippe, un petit rhume », avait-il affirmé il y a quelques mois.

Jair Bolsonaro semble bénéficier d’un regain de popularité. Le leader d’extrême droite est donné favori pour l’élection 2022 par trois nouveaux sondages, et ce malgré une gestion très critiquée de la crise du coronavirus. Le Brésil est le deuxième pays le plus touché au monde par le coronavirus, avec quelque 2.3 millions de personnes contaminées depuis le début de la pandémie et plus de 85.000 morts, selon les chiffres officiels.

RFI