Brésil : le stade du Corinthians vandalisé avant le derby face à Palmeiras

Sur la pelouse, dans la surface de réparation le score « 8×0 » a été inscrit, en référence à la plus large victoire de Palmeiras face à Corinthians. « Corinthians déplore les actions des vandales de Palmeiras qui ont envahi la Corinthians Arena mercredi matin dans le seul but d’endommager les installations », écrit le club, qui a remis les images de vidéo surveillance à la police, dans un communiqué. Palmeiras de son côté, n’a pas fait de commentaire.

Gramado da Arena do Corinthians é pichado com provocação de torcedor do Palmeiras: « 8 x 0 » https://t.co/uplvltRWJ8 pic.twitter.com/YSgabHlXmv

— globoesportecom (de 🏠) (@globoesportecom) July 22, 2020