lundi 12 décembre 2022 • 1348 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Selon RCM cité par Footmercato, Neymar a publié des conversations privées avec des coéquipiers de la sélection brésilienne après l'élimination en quarts de finale de la Coupe du monde 2022.

Quelques jours après avoir été éliminé du Mondial en quart de finale par la Croatie (après T.A.B), Neymar fait petit à petit son retour sur les réseaux sociaux. Après avoir fait un post Instagram avec un long message touchant, l'attaquant du PSG âgé de 30 ans, a publié des messages privés WhatsApp avec des coéquipiers de la Seleçao. Il s'agit de conversations avec son coéquipier en club Marquinhos, Thiago Silva et Rodrygo Goes.



A travers ces révélations, il a voulu montrer que le groupe était uni et soudé. RMC Sport a détaillé chaque message mais il faut retenir que le joueur âgé de 30 ans n'en veut pas à Marquinhos pour le pénalty raté. Il a également proposé à la jeune pépite du Real Madrid de lui apprendre comment tirer un pénalty, avec humour bien sûr.