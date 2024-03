vendredi 29 mars 2024 • 852 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le désormais ex-ministre conseiller Oumar Sow a été finalement libéré après son interrogatoire à la brigade de gendarmerie de Thiong.

Oumar Sow avait été arrêté et conduit à la brigade de Thiong aux environs de 17 heures après une altercation qu'il a eue avec l'homme d'affaires malien Ousmane Yara au palais de la République. Joint au téléphone par IGFM, Oumar Sow confirme : "On m'a interrogé sur ce qui s'est passé entre l'homme d'affaires malien et moi. Il a dit aux gendarmes que j'ai insulté le président Macky Sall. Ce que j'ai refuté. Les gendarmes ont vérifié les images des caméras, nulle trace d'insultes du président Macky Sall. Finalement, ils m'ont laissé partir."

Avant d'ajouter: "Les choses sont maintenant claires, c'est Ousmane Yara qui était au coeur des négociations du Cap Manuel".