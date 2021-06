mercredi 9 juin 2021 • 157 lectures • 0 commentaires

La brigade maritime de Mbour a achevé son opération ‘’blocage du littoral’’ avec des saisies record. En effet, l’opération de sécurisation du territoire douanier a permis aux Unités fluvio maritimes d’effectuer d'importantes saisies.

Ce sont d’abord les agents de la Brigade maritime de Mbour qui ont intercepté un véhicule suspect de type Renault Master sur la plage de Mballing le jeudi 03 juin vers 22h 30. À première vue, ledit véhicule transportait du foin. Mais le foin était en réalité un moyen de cache. En effet, une importante quantité de faux médicaments avait été dissimulée sous les sacs de foin. Il s’agit au total de 2000 boites de divers médicaments. L’arrestation du chauffeur et une enquête approfondie ont permis de démanteler un réseau de trafic de médicaments dont les cerveaux étaient basés à Thiaroye.



Une opération de livraison surveillée au marché de Thiaroye a été organisée par la Brigade maritime de Mbour le vendredi 04 juin avec l’appui des éléments de la Brigade maritime des Douanes de Rufisque et ceux de la Brigade Haute mer sous la coordination du Chef de la Subdivision maritime.



C’est ainsi que les douaniers ont procédé à l’arrestation du destinataire et ont pu découvrir une grosse quantité de médicaments dans une maison délabrée située aux environs du marché de Thiaroye.



Cette double opération a permis à la Douane de mettre la main sur 4,5 tonnes de faux médicaments. L’ecor et l’évaluation des produits saisis ont été effectués en collaboration avec des pharmaciens agréés. Il s’agit principalement : d’antibiotiques ; d’anti-inflammatoires, d’orexigènes fortifiants, d’antiparasitaires, d’anti-rhumes, d’antalgiques, d’antiallergiques, d’aphrodisiaques, de sérums antitétaniques et de solutés pour une valeur totale de 518 317 816 francs CFA. Deux individus sont à ce jour appréhendés et l’enquête suit son cours.



Cette importante saisie de médicament fait suite à celle effectuée à Keur-Ayip dont la valeur dépassait un milliard et demi de francs CFA. Il faut rappeler que dans la même veine, la Subdivision des Douanes du Port de Dakar a récemment déjoué une tentative de déversement sur le territoire national de plus de 580 tonnes de déchets plastiques convoyées par un navire étranger.



L’Administration des Douanes réaffirme sa détermination à combattre la Criminalité transfrontalière organisée appelle les populations à plus de collaboration.