lundi 22 février 2021 • 273 lectures • 0 commentaires

People 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) Après 3 mixtapes et un album de 15 titres, Bril Fight 4 vient de lancer son second album «Multi-Verts» volume 1. Une autoproduction qui fait une incursion dans la nouvelle mouvance musicale où le musicien invite plusieurs artistes de la nouvelle génération (Omg, Bass Thioune, Pape Birahim...). Mais, l'artiste refuse de renier son appartenance au mouvement Hip-Hop.

Devenu incontournable sur la scène musicale sénégalaise, auteur-compositeur, beatmaker et producteur, Bril Fight 4, Djibril Fall à l’état civil, revient dans cet entretien sur son ascension, le coup de pouce qu'il donne la nouvelle génération, ses productions musicales et ses projets avec Dieyna Baldé et Jeeba. Entretien...

Mame Fama GUEYE