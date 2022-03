vendredi 4 mars 2022 • 232 lectures • 0 commentaires

Igfm - (Dakar) Au terme de l’année 2021, l’Etat fait ses comptes. Les dépenses, comme les recettes ont suivi une pente haussière.

En 2021, globalement, les ressources collectées ont été estimées à 2977 milliards de francs Cfa. Soit une hausse de 4,7%. L'Etat a, parallèlement, dépensé 3938,1 milliards de francs Cfa, soit un accroissement de 5,2% par rapport à l'année dernière. En conséquence : le déficit budgétaire s’est placé à 961,1 milliards contre 903 milliards un an auparavant.

Les dépenses, évaluées à 3938,1 milliards ont cru de 193,5 milliards (+5,2%) par rapport à 2020. Ce, du fait de la hausse des d’investissement, de la masse salariale et des charges d’intérêt sur la dette publique qui se sont accrus respectivement de 7,4%, 11,6% et 5,9% pour atteindre des montants estimés respectivement à 1414,4 milliards, 897,4 milliards et 306,5 milliards, renseigne la Direction de la prévision et des études économiques.