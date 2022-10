lundi 24 octobre 2022 • 484 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La mise en place d’une commission d’enquête parlementaire. C’est la requête formulée par Mamadou Lamine Diallo. Son objectif: faire la lumière sur la réfection du Building administratif

Mamadou Lamine Diallo dit avoir déposé une requête pour la mise en place d’une Commission d'enquête parlementaire relative à la rénovation du building administratif Mamadou Dia. Celle-ci devra avoir pour mission: d'élucider le contexte de l'attribution du marché ; de déterminer le coût réel des travaux ; d'expliquer les retards et les manquements constatés ; d'estimer les pertes subies par l'Etat.



En effet, le document rendu public par le député informe que la Commission d'enquête devra être composée de neuf membres: 4 du Groupe parlementaire Bennoo Bokk Yakaar, 2 du Groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, 2 du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement et 1 représentant des Non-inscrits.



En effet, le député souligne qu’au départ de la rénovation, "le gouvernement du Sénégal avait annoncé un montant de 17 milliards mais aujourd'hui, plusieurs sources parlent plus de 50 milliards de FCFA."



De plus, ajoute le président du mouvement tekki, "un incendie a ravagé le building le 26 août 2021, qui était alors occupé par plusieurs ministères de la République. Ce qui est extrêmement grave."

"Ce building porte l'histoire politique du Sénégal. Il importe dès lors, compte tenu des masses financières en jeu, du caractère stratégique et symbolique, que la lumière soit faite sur l'attribution du marché et l'exécution des travaux", déclare l'élu..