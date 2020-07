Bulgarie : 20 cas positifs après un test erroné

iGFM-(Dakar) Un laboratoire bulgare a reconnu s’être trompé en déclarant négatif un joueur infecté au Covid-19 avant un match. Résultat : au moins 3 de ses coéquipiers ont été infectés, ainsi que 16 membres de l’équipe adverse.

En Bulgarie, l’erreur d’un laboratoire a provoqué une flambée de cas dans 2 clubs de l’élite, avec pas moins de 20 cas positifs. Avant la rencontre opposant Tsarsko Selo à Cherno More Varna, le labo qui avait effectué des tests auprès de 2 formations, avait indiqué qu’aucun échantillon n’était positif. Jeudi, Tsarsko Selo avait donc titularisé le défenseur Martin Kavdanski. Or, celui-ci était infecté par le Covid-19. Hélas, le laboratoire s’est rendu compte de son erreur après le match.

Cette bévue a eu de lourdes conséquences. Le club de Tsarsko Selo a indiqué, dans un communiqué, que 3 autres de ses joueurs avaient été testés positifs, et des médias locaux rapportent que le propriétaire du club, Stoyne Manolov, a aussi contracté le coronavirus.

16 cas dans l’équipe adverse

Cherno More Varna, qui s’était imposé 4-1, peut avoir la victoire amère. Ce lundi, dans un communiqué, le club déclare que 16 cas positifs ont été décelés au sein du club et immédiatement mis en quarantaine. « Nous avons prévenu la commission médicale et le service sportif et technique de la Fédération bulgare, et nous attendons leurs instructions », précise le club qui se dit prêt à jouer son prochain match avec des jeunes de son équipe réserve.

L’Equipe