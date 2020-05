Bundesliga : Dortmund étrille Schalke 04, le RB Leipzig cale face à Fribourg

iGFM-(Dakar) Le championnat allemand reprenait ses droits après une interruption causée par la pandémie de coronavirus. Le Borussia Dortmund s’amuse face à Schalke lors du derby de la Ruhr (4-0). De son côté, le RB Leipzig est tenu en échec sur sa pelouse face à Fribourg (1-1).

La reprise de la Bundesliga suscitait une certaine effervescence dans le microcosme du ballon rond. Premier grand championnat à reprendre la compétition après l’interruption provoquée par la pandémie de coronavirus, la Bundesliga nous offrait pour son retour un séduisant derby de la Ruhr. Le Borussia Dortmund accueillait Schalke 04 à huis-clos au Signal-Iduna-Park. Dans un contexte forcément particulier avec un protocole sanitaire drastique, les deux équipes avaient hâte d’en découdre. Pour ce choc de la 26ème journée, Lucien Favre optait pour un 3-4-3 avec le trio Brandt, Hazard, Haaland en pointe. Le technicien suisse devait déplorer les absences de Witsel, Reus, Can et laissait Sancho sur le banc suite à des problèmes musculaires. Côté Schalke, David Wagner s’appuyait également sur un 3-4-3 et titularisait notamment Todibo et Harit. Si le BVB obtenait rapidement la possession, ce dernier éprouvait les pires difficultés pour s’approcher des buts de son rival. Il fallait attendre la 24e minute pour entrevoir la première opportunité du match. Sur la droite, Brandt distillait un bon centre pour Haaland dont la volée trouvait le petit-filet.

Une occasion qui permettait à ce derby de s’emballer et Schalke montrait enfin le bout de son nez. Caligiuri dans la surface décochait une belle frappe repoussée par Burki (26e). Trois minutes plus tard, Dortmund ouvrait le score. Bien décalé sur la droite par Brandt, Hazard centrait pour Haaland dont la déviation ne laissait aucune chance à Schubert (1-0, 29e). Juste avant la pause, le Borussia réalisait le break grâce à Guerreiro bien servi par Brandt qui ajustait Schubert d’une belle frappe (2-0, 45e). Au retour des vestiaires, les hommes de Lucien Favre assénaient le coup de grâce. Sur une contre attaque éclaire, Haaland servait Brandt qui décalait Hazard dont la frappe soudaine trompait Schubert (3-0, 48e). Peu après l’heure de jeu, Dortmund inscrivait un quatrième but grâce à Guerreiro qui profitait d’une belle remise d’Haaland pour crucifier de près Schubert (4-0, 63e). Grâce à cet éclatant succès, le Borussia Dortmund consolidait sa deuxième place et revenait provisoirement à une longueur du Bayern Munich.

Le RB Leipzig lâche deux points précieux face à Fribourg

Autre match à suivre avec attention cet après-midi, le RB Leipzig qui affrontait Fribourg à la Red Bull Arena. Julian Nagelsmann alignait un 4-3-3 et titularisait notamment Christopher Nkunku et Nordi Mukiele. L’actuel troisième de Bundesliga se procurait une première opportunité en début de match avec Nkunku dont la frappe était déviée en corner par Schwolow (7e). Très entreprenants, les hommes de Nagelsmann se montraient une nouvelle fois dangereux avec Werner qui voyait sa frappe être repoussée par Schwolow (14e). Mais contre toute attente, Fribourg ouvrait le score. Suite à un corner frappé par Grifo, Gulde déviait astucieusement le cuir et trompait Gulacsi (0-1, 34e). Une ouverture du score qui perturbait Leipzig. Juste avant la pause, Gunter, servi dans le dos de la défense, croisait trop sa frappe pour tromper Gulacsi (45e).

Vexés, les hommes de Nagelsmann revenaient sur le pré avec d’autres intentions. Halstenberg déclenchait une lourde frappe renvoyée par Schwolow (52e). Fraîchement entré en jeu, Lookman, seul dans la surface, croisait un poil trop sa tentative pour égaliser (56e). Les opportunités se multipliaient pour le RB Leipzig et Kampl puis Poulsen rataient le coche (60e). Mis sous pression, Fribourg cédait dans le dernier quart d’heure. Sur la gauche Kampl distillait un excellent centre pour Poulsen dont la tête ne laissait aucune chance à Schwolow (1-1, 77e). En fin de match, Leipzig poussait pour arracher la victoire. Avec ce résultat nul, le RB Leipzig laissait filer Dortmund à la deuxième place du classement. Dans les autres matchs qui avaient lieu à 15h30, le Hertha Berlin étrillait Hoffenheim (3-0), Wolfsburg s’imposait dans le temps additionnel face à Augsbourg (1-2) et Dusseldorf et Paderborn se quittaient dos à dos (0-0).

Les résultats de l’après-midi

Augsbourg 1-2 Wolfsburg : Brooks (54e, csc) pour Augsbourg ; Steffen (44e), Ginczek (90+1) pour Wolfsburg

Dortmund 4-0 Schalke 04 : Haland (29e), Guerreiro (45e, 63e), Hazard (48e) pour Dortmund

Dusseldorf 0-0 Paderborn

Hoffenheim 0-3 Hertha Berlin : Akpoguma (58e, csc), Ibisevic (60e), Cunha (74e) pour le Hertha Berlin

RB Leipzig 1-1 Fribourg : Poulsen (77e) pour Leipzig ; Gulde (34e) pour Fribourg