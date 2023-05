samedi 13 mai 2023 • 612 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Grosse démonstration de force du Bayern (68 points) qui du début à la fin a dominé Schalke 04, samedi, à l'Allianz Arena. Avec ce 6-0, les Bavarois prennent provisoirement 4 unités d'avance sur Dortmund.

La Bundesliga était à l’honneur ce samedi pour la 32ème journée du championnat allemand avec le traditionnel multiplex de 15h. A cette occasion, le Bayern Munich recevait Schalke 04. Pas de surprise dans cette rencontre alors que les joueurs de Thomas Tuchel tuaient le suspens avec des réalisations de Thomas Müller (21e) et Joshua Kimmich (29e).



La passe lumineuse de Sadio pour Mazraoui



Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Kinsley Coman continuaient leur balade de santé grâce au doublé de Serge Gnabry (50e, 66e), à Matthys Tel (80e) et Mazraoui. À la suite d'un jeu rapide du Bayern qui casse tout le milieu de Schalke, Sadio Mané qui venait d'effectuer son entrée en jeu, dévie intelligemment pour trouver Mazraoui. Seul face au gardien, le latéral marocain frappe en force du droit pour marquer le 6e but.



Grâce à cette victoire, les Bavarois confirment leur statut de leader et s’éloignent de Dortmund qui affrontera le Borussia Mönchengladbach à 16h30. Humilié à l'Allianz Arena, Schalke 04 (30 points) tombe dans la zone rouge.



