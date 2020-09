dimanche 27 septembre 2020 • 95 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Le Bayern Munich est tombé (1-4) face à Hoffenheim, en Bundesliga, ce dimanche, neuf mois après son dernier revers.

Invaincu toutes compétitions confondues (hors matches amicaux) depuis décembre 2019, le Bayer Munich a chuté ce dimanche après-midi à l'occasion de la 2e journée de Bundesliga. Opposés à Hoffenheim à la PreZero Arena, les Bavarois se sont lourdement inclinés sur le score de 4-1.

Après des réalisations de Bicakcic (16e) et Dabbur (24e), Kimmich avait relancé son équipe (36e) mais dans le deuxième acte, Kramaric a signé un doublé pour aggraver la marque et offrir le succès à son équipe (77e, 90e+2 s.p). La formation de Hans-Dieter Flick aura donc tenu un peu plus de neuf mois avant de retrouver le goût de la défaite.