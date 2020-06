Bundesliga : le Bayern se promène à Leverkusen, le RB Leipzig se loupe

iGFM-(Dakar) À la faveur de son succès 4-2 sur la pelouse du Bayer Leverkusen, le Bayern Munich prend dix points d’avance en tête de la Bundesliga. Le RB Leipzig n’a lui pas réussi à battre à domicile la lanterne rouge Paderborn (1-1).

Avec désormais 10 points d’avance, on ne voit plus trop ce qui pourrait empêcher le Bayern Munich d’être sacré champion d’Allemagne à la fin de la saison. En déplacement chez l’un des autres cadors de la Bundesliga, le géant bavarois s’est encore amusé. Pourtant, les débuts ont été un peu compliqués avec l’ouverture du score d’Alario (1-0, 10e). Ça n’a pas duré et la normalité est vite revenue. Tout s’est passé en vingt minutes et avant même la pause. Coman a d’abord égalisé (1-1, 27e), puis Goretzka (1-2, 42e) et Gnabry (1-3, 45e) ont retourné la situation.

Le calvaire du Bayer n’était pas terminé. Les Munichois revenaient le couteau entre les dents en seconde période, reprenaient leur énorme domination et finissaient par faire exploser à nouveau la défense adverse. À la recherche de records personnels, Robert Lewandowski inscrivait son 30e but de la saison en championnat sur une nouvelle offrande de Müller (1-4, 66e). Sans Kai Havertz, légèrement blessé pour cette rencontre, le Bayer s’est tout de même sauvé un peu la face grâce à un but du tout jeune (17 ans) Florian Wirtz (2-4, 89e). Le milieu offensif devient au passage le plus jeune buteur de l’histoire de son club.

Le RB Leipzig se manque

Direction Leipzig qui recevait Paderborn, la lanterne rouge. Une formalité pensait-on. Pourtant, rien ne s’est passé comme prévu pour les troupes de Julian Nagelsmann. Le but signé Patrick Schick (1-0, 27e) n’aura pas suffi à l’emporter. Il faut dire que l’expulsion de Dayot Upamecano juste avant la pause (43e) n’a pas facilité les affaires de son équipe. Nkunku est apparu lui aussi nerveux et est sorti avant même l’heure de jeu. C’était à craindre et à force de montrer des signes de fébrilité, Paderborn a fini par égaliser grâce à Strohdiek (1-1, 90e+2). Le RBL laisse donc la 2e place du classement au Borussia Dortmund, qui reçoit le Hertha Berlin en fin d’après-midi.

Enfin, dans les deux autres rencontres dont le coup d’envoi était donné à 15h30, le Fortuna Düsseldorf et Hoffenheim se sont quittés sur un match nul prolifique 2-2. Le club du milliardaire Dietmar Hopp n’en profite pas pour tenter de recoller au peloton de tête et reste 6e. De son côté, l’Eintracht continue de galérer à domicile. Les Aigles ont chuté chez eux face à Mayence 2-0 et ils ne parviennent toujours pas à revenir dans la première moitié du classement. À l’inverse, Mayence se donne un bol d’air frais en prenant six points d’avance sur le premier relégable.

Les matches de l’après-midi :

Bayer Leverkusen 2 – 4 Bayern Munich : Alario (10e), Wirtz (89e) ; Coman (27e), Goretzka (42e), Gnabry (45e), Lewandowski (66e)

Fortuna Düsseldorf 2 – 2 Hoffenheim : Hennings (5e, sp 76e) ; Dabbur (16e), Zuber (61e)

Eintracht Francfort 0 – 2 Mayence : Niakhaté (43e), Kunde (77e)

Rb Leipzig 1 – 1 Paderborn : Schick (27e) ; Strohdiek (90e+2)

