iGFM (Dakar) Le joueur d’Hanovre Franck Junior Evina peut espérer rejoindre la Bundesliga l’an prochain. Betclic, l’un des meilleurs bookmakers du moment, annonce le Camerounais et les siens parmi les favoris à la montée.

Betclic, l’un des bookmakers de référence selon Wincomparator, est formel : Franck Evina pourrait retrouver l’élite du football allemand l’année prochaine. Sociétaire du club d’Hanovre depuis l’année dernière, après avoir notamment fait ses gammes au Bayern Munich et même obtenu le titre de champion d’Allemagne en 2018 (2 matchs joués), l’ailier natif de Yaoundé fait partie des favoris au sacre en deuxième division allemande pour la saison 2021-2022, en compagnie de Schalke, du Werder et d’Hambourg SV. Une quête qui ne sera pas facile certes, mais pour laquelle le Lion Indomptable peut réellement espérer de grandes choses, lui qui fait partie d’un club habitué aux premiers rôles.

Alors que Betclic cote son titre de vainqueur final à 10.00 pour la saison à venir, soit la cinquième valeur la plus basse, Hanovre 96 est effectivement un historique du football allemand, et pourrait se montrer à l’aise sous les ordres du coach Kenan Kocak. Malgré une triste 13e place (sur 18) dans ce même championnat l’an dernier, l’équipe où évolue Franck Evina n’est pas passée loin de la montée il y a deux ans (6e), et évoluait même en première division il y a trois ans. Vous l’aurez compris, alors qu’il pourra compter sur des coéquipiers de qualité comme Twumasi (Ghana), Doumbouya (Guinée) ou encore Simon Falette (Guinée), Franck Evina pourrait vivre une saison couronnée de succès en Allemagne. Sous contrat jusqu’en juin 2023 comme le rappelle le site Transfermarkt, il aura tout le loisir de penser aux sommets par la suite. Dans ce même championnat, on notera évidemment les présences de Salif Sané (Schalke 04) et de Babacar Gueye (Karlsruher SC), Lions de la Teranga ô combien appréciés par les supporteurs allemands. Premier cité, le défenseur aux 23 sélections avec le Sénégal est d’ailleurs le grand favori au titre. La lutte avec Evina s’annonce palpitante.