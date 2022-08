dimanche 21 août 2022 • 1263 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sadio Mané a encore marqué, ce dimanche, en Bundesliga, à l'occasion du déplacement du Bayern Munich sur le terrain de Bochum, pour le compte de la 3e journée du championnat.

Lancé dans la profondeur par Coman, Mané crochète Janko dans la surface de Bochum et frappe du gauche. Sa tentative au ras du poteau ne laisse aucune chance à Riemann qui ne peut que constater les dégâts. Il inscrit son deuxième but en championnat, son troisième toutes compétitions confondues. La défense de Bochum prend l'eau de toutes parts dans cette rencontre face à une équipe bavaroise très impressionnante sur le plan offensif.



Et de 2 pour Mané



Au cours d'un premier acte à sens unique, le Bayern Munich mène 4-0 sur la pelouse de Bochum. Impressionnants offensivement, les Bavarois font subir leur loi à une équipe de Bochum totalement désemparée et impuissante sur le plan défensif.



En début de seconde période, l'international sénégalais a réalisé un doublé cette fois sur penalty. Le score a évolué et les Bavarois l'ont largement remporté par 7 buts à 0.