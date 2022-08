vendredi 5 août 2022 • 822 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sadio Mané a ouvert son compteur en Bundesliga, ce vendredi soir contre Francfort.

Kimmich gratte un énième ballon au milieu de terrain et lève tout de suite un ballon pour Gnabry parti côté gauche. L'attaquant pique du gauche pour Mané plein axe qui rabat sa tête au premier poteau et trompe Trapp !



Le Bayern éteint Francfort en 45 minutes



Quelle démonstration du Rekordmeister. Les Bavarois ont fauché en plein vol des Aigles ambitieux au coup d'envoi, dépassés en vitesse et en maîtrise par des Munichois déjà très impressionnants. Kimmich, Pavard, Mané, Musiala et Gnabry ont humilié Trapp et l'Eintracht, incapables de limiter la casse. Cette affiche d'ouverture a déjà rendu son verdict après 45 minutes à sens unique ! Le score a évolué en deuxième période et le Bayern a fini par étriller Francfort (6-1).



