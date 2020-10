vendredi 23 octobre 2020 • 15 lectures • 0 commentaires

Au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a publié, ce jeudi soir 22 octobre, la liste définitive des candidats pour la présidentielle du 22 novembre prochain. Treize prétendants sont en lice dont une femme. Parmi eux, l’actuel président Roch Marc Christian Kaboré, mais aussi Zéphirin Diabré, le chef de file de l’opposition ou encore Yacouba Isaac Zida, ex-Premier ministre de la transition, en exil au Canada.

Parmi les candidats à la présidentielle, il y a les poids lourds de la scène politique burkinabè. Roch Marc Christian Kaboré, l’actuel président, est candidat à sa propre succession. Zéphirin Diabré est arrivé deuxième en 2015. Tahirou Barry et Ablassé Ouedraogo étaient également de la partie en 2015. Eddie Komboïgo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès, l’ex-parti au pouvoir et Gilbert Noel Ouédraogo de l’ADF/RDA sont également en lice. Ils avaient été exclus en 2015 pour avoir soutenu le projet de modification de la constitution voulu par Blaise Compaoré.

Une seule femme candidate

Kadré Desiré Ouedraogo, ancien président de la commission de la Cédéao et Yacouba Isaac Zida, ex-Premier ministre sous la transition, en exil au Canada depuis 2016, seront aussi sur la ligne du départ.

Parmi les nouveaux: maître Farama Ambroise, le professeur Abdoulaye Soma, Do Pascal Sessouma, journaliste de formation, et le candidat indépendant Aimé Tassembedo. La seule femme parmi les 13 candidats s’appelle Yeli Kam Monique.

Harouna Kindo, du Mouvement des intellectuels pour le développement, qui figurait sur la liste provisoire, a été recalé pour non-paiement de la caution 25 millions de francs.

