CAN: Aliou Cissé évoque le souvenir douloureux des Burkinabés

mardi 1 février 2022 • 163 lectures • 0 commentaires

Vidéo 45 mins Taille

PUBLICITÉ

iGFM (Cameroun) À la veille de la demi-finale de la CAN 2021, contre le Burkina Faso, le sélectionneur national des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a rappelé la dernière confrontation entre les deux nations, qui reste un souvenir douloureux pour les Burkinabés éliminés de la course pour le Mondial 2018. Ce, après que le match Sénégal-Afrique du Sud ait été rejoué et qui a vu les Lions se qualifier pour la Russie au détriment des Etalons.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Yaoundé, Cameroun) PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 163 fois.

Publié par Mamadou Salif editor