vendredi 30 septembre 2022 • 296 lectures • 0 commentaires

International 2 heures Taille

Des tirs d'origine encore inconnue ont été entendus vendredi matin avant l'aube à Ouagadougou dans le quartier abritant la présidence et le QG de la junte militaire au pouvoir depuis janvier, ont rapporté des témoins à l'AFP.

"J'ai entendu de lourdes détonations vers 4H30 (locales et GMT), et là les routes autour de ma maison sont barrées par des véhicules militaires", a affirmé l'un d'eux, vivant près de la présidence. Dans le courant de la matinée, d'autres tirs ont été entendus par un caméraman de l'AFP, dans le quartier de Ouaga 2000, où se situent la présidence et le camp militaire de la junte au pouvoir.



Plusieurs axes de la capitale burkinabè étaient bloqués par des militaires postés sur les principaux carrefours de la ville, notamment devant le siège de la télévision nationale, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le grand marché de Ouagadougou était quant à lui ouvert, même si tous les commerçants n'étaient pas derrière leurs stands.



Interrompu pendant plusieurs heures, le signal de la télévision nationale est revenu vers 09H15 GMT et des documentaires étaient diffusés, sans que la situation en cours ne soit évoquée.

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ