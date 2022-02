dimanche 13 février 2022 • 1265 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Une semaine après avoir été sacré champion d'Afrique avec le Sénégal, Sadio Mané continue sur sa belle lancée. En club, ce dimanche, le meilleur joueur de la CAN 2021, a offert une passe à Fabinho, qui permet à Liverpool de mener à Burnley à l'issue des 45 premières minutes de cette rencontre comptant pour la 25e journée de Premier League.

C'est cur le corner tiré à gauche par Trent Alexander-Arnold, que Sadio Mané a décroché au premier poteau et venu dévier pour Fabinho qui est arrivé lancer dans son dos ! Le Brésilien bute d'abord sur Nick Pope, mais il insiste et crucifie finalement le gardien de Burnley à bout portant ! Son troisième but en quatre matches. Quant à l'international sénégalais, c'est déjà une belle semaine pour lui, aligné au coup d'envoi aux côtés de Salah et Firmino.