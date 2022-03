lundi 28 mars 2022 • 364 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Aliou Cissé s'est exprimé sur plusieurs points à la veille du match contre l'Egypte. Le sélectionneur des Lions du Sénégal est notamment revenu sur le but litigieux contre les Pharaons à l'aller, l'euphorie après le sacre à la CAN...

Moral du groupe



"Le bon match c'est celui qu'on gagne. On ne peut dire qu'on a fait un bon match même si sur le plan défensif c'était bien. Même si on a pris un but gag. C'est sur notre animation offensive qu'il faut améliorer. Être plus pro actif. Ça fait deux match qu'on ne marque pas devant cette équipe là. L'objectif est de mettre un but et après..."



Tactique



"Le changement tactique c'est est-ce qu'avec plus d'attaquants on va marquer. Ce n'est pas garanti. C'est dans l'animation. Dans cette surface il faut être capable de marquer rapidement, jouer juste. La stratégie, on la verra demain. Les éliminatoires du Mondial, pour un entraîneur, des joueurs, on n'a pas besoin de les motiver. C'est la plus belle compétition. Ils ont envie d'y aller pour représenter l'Afrique. Nous pouvons le faire. Certes ce sera difficile, l'adversaire est de qualité. Ce sera un grand après-midi de foot. Nous faisons ce métier pour jouer ce genre de match."



Le défi



"Le défi c'est de guider l'équipe à une deuxième Coupe du Monde. On y travaille pendant des années. C'est le moment de le montrer demain. Carlos Queiroz n'est plus à présenter. Aliou Cissé aussi. Je suis jeune mais pas moins compétent."



Retour sur terre



"Je ne suis jamais allé au ciel, les pieds bien ancrés au sol. Les joueurs aussi. Cette coupe là ne nous pousse pas à nous prendre pour ce qu'on est pas. On n'a jamais été dans l'euphorie. On n'a pas vu un joueur être en fête. Moi aussi. Nous connaissons les réalités du football de haut niveau. Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. D'où le mot d'ordre : humilité."

