iGFM (Dakar) Comme à son habitude, dans le cadre de son voyage aux Usa, le Président Macky Sall s’est épanché sur plusieurs questions d’actualité, au micro des médias occidentaux.

Macky Sall ne veut toujours pas de clarifier sa position sur la question du mandat présidentiel. Ce, même si, de plus en plus, des memebres de son parti le poussent à briguer un troisième mandat.



«Il est clair qu'aujourd'hui il n'y a pas de débat juridique [pour savoir s'il peut ou non se représenter]. Maintenant, que je sois candidat ou non, c'est ma décision. Quand je me déciderai, je le ferai savoir au peuple sénégalais», a-t-il déclaré.



Ces propos ont été tenus dans les colonnes du New York Times. Macky Sall ayant accordé un entretien à leur correspondant à Dakar, avant de s’envoler pour les Usa. Il est normal que je sois critiqué dans mon action politique, pas seulement dans mon travail de président.



Il a déclaré qu’il doit y avoir plus de places pour l'Afrique au G20 ainsi qu’au Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans cette dernière instance, Macky Sall veut deux sièges permanents avec droit de véto. En ce qui concerne le G20, la question est en bonne voie dit-il. Mais, pour le Conseil de sécurité, «le débat est plus difficile.»