iGFM - (Dakar) C’est maintenant officiel. Les syndicats de transporteurs ont levé leur mot d’ordre de grève.

Au terme de leurs discussions avec les autorités publiques, les représentants des transporteurs ont consulté, nuitamment, leurs camarades. Ces derniers leur ont donné leur feu vert pour ranger la hache de guerre, pour le moment. Donc, fin de calvaire pour les populations.

"Nous avons décidé de stopper la grève. C'est cela l'information. Nous avons eu une solution pour les tracasseries en dehors des villes. Dans les villes, instruction a été donnée à la police et la gendarmerie pour un recensement des postes pour qu'une solution soit trouvée. Le président a signé un décret et les ministres aussi ont signé des arrêtés", a indiqué Gora Khouma. Il souligne qu'il y a d'autres points.

Et d'ajouter: "Il y a d'autres point sur lesquels nous attendions des solutions. C'est ce qui a retardé les discussions. Certains voulaient lever la grève d'autres pas. Parce que sur la surcharge à l'essieu, les solutions ne sont pas claires. Sur les documents adminitratifs des véhicules les réponses ne sont pas claires. Sur le transport illégal nous avons fait des propositions et ils ont accepté de démanteler tous les endroits où les gens font du transport illégal. Nous arrêtons la grève mais au plus tard dans un mois, que le gouvernement règle tous ces points que je viens d'énumérer sinon nous irons en grève encore."