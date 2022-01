mercredi 19 janvier 2022 • 638 lectures • 0 commentaires

Actualité 4 heures Taille

iGFM - (Dakar) Durant ses 18 premiers jours d'exploitation, le Train Express régional (TER) a transporté 542.770 passagers. La période de gratuité étant, à présent terminée, certains craignent pour le taux de remplissage. Le Directeur général de la Sen Ter reste, lui, confiant.

Le Directeur général de la Sen Ter estime que les tarifs du Train Express régional (Ter) ne posent pas problème. Il ne craint pas du tout des problèmes de remplissage, au terme de la période de gratuité.

PUBLICITÉ

«On n’a pas de problème. Nous avons fait des études avant de faire les offres de tarif. On a regardé quelle offre on devait donner. Quelle est la demande solvable. Et nous n’avons pas de problèmes et c’est sûr que nous aurons le remplissage prévu pour ce moyen de transport», a indiqué Abdoul Ndéné Sall.

PUBLICITÉ

Pour rappel, le TER pourra transporter jusqu’à 115 000 passagers par jour, ont indiqué les autorités. Avec les 542 770 passagers transportés durant les 18 jours de gratuité, c’est une moyenne de 30.153 passagers par jours, qui s’est dessinée. En période de gratuité, surtout. Ce qui est pour l’instant loin des 115 000 passagers.