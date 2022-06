lundi 27 juin 2022 • 772 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Leader d’Horizons sans frontières, Boubacar Sèye a fait face à la presse ce lundi pour s’exprimer sur le drame des migrants à Mélila.

«Quand ce genre de drame se produit, on ne fait qu’interroger généralement les survivants. Et le vendredi, de sources sûres, nous avons interrogé quelqu’un qui est sénégalais, qui nous a dit que pour ce qu’il a vu, il y a au moins deux personnes sénégalais décédées. Et quand j’ai eu l’info j’ai demandé à ce qu’une enquête soit ouverte.»



"C’est inadmissible ce qui s’est passé. Il faut qu’on respecte le peuple sénégalais. Il faut qu’on respecte les victimes. Ce sont des africains qui sont morts et non des chinois (…) Nous horizons sans frontière, qui est organisation espagnole, nous dénonçons. Nous interpellons directement le premier ministre espagnol sur ce drame. Il faudra que toute la lumière soit faite pour déterminer les circonstances de ce drame."

"Les images parlent d’elles-mêmes. Ces images nous interpellent au-delà de nous choquer. Ces images renvoient aussi à l’indifférence des autorités africaines. C’est un massacre, il s’agit d’un génocide. Nous accusons les chefs d’Etat africains de crime contre cette jeunesse africaine."