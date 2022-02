jeudi 24 février 2022 • 217 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Après sa victoire 3-1 au Vélodrome lors du match aller des barrages de C4 face à Qarabag, l'OM se déplaçait donc en Azerbaïdjan pour disputer le match retour.

Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli décidait d'aligner une équipe pas vraiment remaniée avec notamment la présence de Payet, Guendouzi ou encore Saliba dans le onze. L'attaque était composée de Dieng et Bakambu alors que Mandanda était une nouvelle fois titulaire. Et face à une équipe de Qarabag qui avait causé beaucoup de soucis au match aller, les Marseillais n'ont pas tremblé et se sont facilités la tâche dans cette rencontre. Il ne fallait que douze petites minutes pour voir Pape Gueye ouvrir le score d'une belle frappe qui touchait le poteau avant de finir au fond des filets. Un but qui venait récompenser la bonne entame de match de l'OM. Après avoir subi pendant une vingtaine de minutes lorsque Qarabag poussait pour revenir au score, les coéquipiers de Boubacar Kamara concédaient un drôle de but. L'attaquant Wadji, à la manière de Maradona, marquait de la main ce qui provoquait la colère des Marseillais. Mais avec une VAR qui ne marchait pas l'arbitre avait décidé de valider le but avant de l'annuler après que l'entraîneur azerbaïdjanais conseille au Sénégalais d'avouer son erreur (41e).



Au retour des vestiaires, Qarabag continuait de pousser et il fallait à chaque fois un bon retour de Saliba ou des bonnes interventions de Caleta-Car et Mandanda pour conserver cette courte, mais très précieuse avance au score. Plus le temps s'écoulait, plus Qarabag tentait le tout pour le tout. Et face à une équipe marseillaise assez décevante collectivement, les Azerbaïdjanais ne parvenaient tout de même pas à trouver la faille. Les attaquants, à l'image de Wadji, manquaient toujours de précision dans le dernier geste. Ce qui permettait à l'OM de toujours s'en sortir même sans être très serein. En témoigne les nombreux ballons perdus par les Olympiens et qui ont contraint Mandanda à s'illustrer très souvent dans cette rencontre. Mais, rien ne pouvait arriver à l'OM ce jeudi. Sur l'une des rares occasions en seconde période, Guendouzi faisait le break d'une belle frappe à l'entrée de la surface (77e) avant que Konrad De La Fuente ne plante le troisième en fin de match (90e). Avec ce succès, les hommes de Sampaoli se qualifient pour les huitièmes de finale de C4. Il faudra par contre montrer un visage nettement plus séduisant pour espérer aller loin dans cette compétition, objectif affiché par Longoria depuis quelques semaines.



Leicester et le PSV assurent



Dans les autres matchs de C4 de 18h45, Leicester, qui était déjà quasiment qualifié, a tranquillement assuré sa place pour les huitièmes. Les Foxes ont gagné 3-1 face aux Randers grâce notamment à un doublé de Maddison. De son côté, le PSV s'est fait peur à Tel Aviv. Dans un match qui a dû être arrêté en raison de jets de projectiles, les Néerlandais ont été tenu en échec (1-1). Suffisant pour passer. Enfin, Bodo et Belgrade ont fait le job dans leurs matchs respectifs et se qualifient également pour les huitièmes.



Les résultats de 17h45 GMT :



Qarabag 0-3 OM (Gueye, Guendouzi, Konrad De la Fuente)



Bodo 2-0 Celtic (Solbakken, Vetlesen)



Tel Aviv 1-1 PSV (Saborit ; Vertessen)



Randers 1-3 Leicester (Odey ; Barnes, Maddison x2)



Partizan Belgrade 2-1 Slavia Orague (Gomes x2 ; Hlozek)



