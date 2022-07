jeudi 21 juillet 2022 • 568 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Aliou Cissé a été élu meilleur entraîneur africain de l'année, jeudi soir, à Rabat (Maroc), à l'occasion de la cérémonie des CAF Awards.

C'est la première fois que le sélectionneur national du Sénégal remporte ce titre après avoir échoué à deux reprises en 2018 et 2019. La CAN 2021 remportée en février dernier au Cameroun lui a permis d'être sacré devant Carlos Queiroz l'ex-sélectionneur de l'Egypte. "Je suis très honoré de cette distinction. Je remercie Dieu. Sans les joueurs, mon staff et les Sénégalais, tout ça ne serait pas possible. Je rend un hommage à la Fédération sénégalaise de football", a-t-il déclaré après son sacre.

