iGFM (Dakar) La cérémonie des Caf Awards 2022, tenue, ce jeudi soir, à Rabat (Maroc), a été marquée par les 5 des 7 titres en jeu chez les hommes, remportés par le Sénégal. Une première pour le champion d'Afrique.

La liste complète des lauréats :



Joueur de l'année : Sadio Mané (Sénégal et Bayern Munich)



Joueuse de l'année : Asisat Oshoala (Nigéria et FC Barcelone)



Joueuse interclubs de l'année : Evelyn Badu (Ghana & Sekondi Hasaacas Ladies/Alvaldsnes)



Joueur interclubs de l'année : Mohamed El Shenawy (Égypte et Al Ahly)



Jeune joueuse de l'année : Evelyn Badu (Ghana & Sekondi Hasaacas Ladies/Alvaldsnes)



Jeune joueur de l'année : Pape Matar Sarr (Sénégal et Tottenham Hotspur)



Entraîneur de l'année (femmes) : Désirée Ellis (Afrique du Sud)



Entraîneur de l'année (hommes) : Aliou Cissé (Sénégal)



Club de l'année (femmes) : Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)



Club de l'année (hommes) : Wydad Athletic Club (Maroc)



Équipe nationale de l'année (hommes) : Sénégal



Équipe nationale de l'année (femmes)



En raison de l'absence d'une grande compétition féminine au cours de la période sous revue, l'équipe organisatrice des CAF Awards 2022 a revu le processus de sélection pour cette importante catégorie. La Coupe d'Afrique des Nations Féminine TotalEnergies Maroc sera prise en compte comme l'un des critères de sélection d'un vainqueur, digne du statut du prix et du football féminin en général. Le vainqueur sera annoncé le 23 juillet 2022 lors du dernier match de la CAN féminine.



But de l'année : Pape Ousmane Sakho (Sénégal & Simba)