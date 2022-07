jeudi 21 juillet 2022 • 877 lectures • 1 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Sans surprise, Sadio Mané est élu meilleur footballeur africain de l'année, jeudi soir, à Rabat (Maroc), à l'occasion de la cérémonie des CAF Awards.

C'est la deuxième fois consécutive que Mané remporte ce prix. Il se succède donc à lui-même après une année 2022 explosive avec la CAN remportée et la qualification du Sénégal à la Coupe du monde au Qatar. Sans oublier la FA Cup et la League Cup remportées avec Liverpool.



Mané égale Diouf, Salah, Drogba et fonce sur Eto'o et Yaye Touré



Sadio Mané égale également El Hadji Diouf qui a été avant cette cérémonie, le seul sénégalais à remporter ce titre deux fois. Avec ses deux couronnes, le natif de Bambali égale en même temps des légendes comme Didier Drogba, Roger Milla, Salah, Nwankwo Kanu. A 30 ans, il peut encore viser le record co-détenu par Samuel Eto’o et Yaya Touré, tous deux sacrés Joueur Africain de l’année à 4 reprises. "Je dédie ce trophée à la jeunesse de mon pays", a déclaré Mané.