mercredi 20 juillet 2022 • 981 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Une pluie de récompenses va tomber sur les Lions du Sénégal, ce jeudi, à Rabat (Maroc), à l'occasion de la cérémonie des CAF Awards.

Le 6 février 2022, l'équipe du Sénégal remportait la premère Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Si les Lions ont été mis à l'honneur, à Olembé, forcément, ils seront les grands gagnants jeudi soir (19h GMT), au Maroc.



"Sadio peut même réaliser le triplé"



"Pour le Ballon d'Or, ce sera Sadio. Il n'y a rien à dire, c'est lui le meilleur. Il sera sacré Ballon d'Or. Il est sur la bonne voie. Il peut même réaliser le triplé", a indiqué au téléphone, l'ancien défenseur de l'équipe du Sénégal, Roger Mendy. Effectivement, Mané est si proche de remporter son deuxième ballon d'or africain de suite, égalant le record d'El Hadji Ousseynou Diouf. Surtout que l'international sénégalais a pris une grosse avance sur ses concurrents Mohamed Salah (Egypte) et Edouard Mendy (Sénégal, champion d'Afrique) après son titre de meilleur joueur de la CAN et ses grosses performances lors de la double confrontation Sénégal-Egypte en éliminatoires de la Coupe du monde 2022.



"Le Sénégal a déjà des arguments"



"On a des arguments. Avec le respect que je dois à tout le monde, pour le meilleur gardien, tu vas prendre Edouard Mendy, Aliou Cissé sera le meilleur entraîneur et le Sénagal la meilleure sélection", a-t-il dit, lors d'un entretien téléphonie avec IGFM. "C'est tellement sûr. C'est l'année du Sénégal", a relevé Roger Mendy, indiquant que" Si tu as Saliou Cissé, Sadio, Mendy et Koulibaly, tu n'as rien à dire. Dans l'équipe type, il y aura au moins quatre joueurs sénégalais."