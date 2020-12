lundi 21 décembre 2020 • 123 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Tous les deux candidats à la présidence de la CAF, le Sénégalais Augustin Senghor et l'Ivoirien Jaques Anouma ont entamé des discussions, ce week-end, à Cotonou, autour d'une candidature unique pour l'Afrique des l'Ouest, indique un communiqué.

A Cotonou (Bénin), ce week-end pour assister à la finale du tournoi qualificatif de la zone UFOA B remporté par le Ghana aux dépens du Burkina-Faso, "Me Augustin Senghor a rencontré son challenger ivoirien Jacques Anouma à l’initiative des deux présidents de la zone UFOA A et B, Antonio Souaré de la Guinée et Pelé du Niger. Les deux candidats à la présience de la CAF ont lors de ce tête-à-tête, entamé des discussions autour d’une candidature unique pour la région ouest-africaine à la tête de la Confédération Africaine de Football", renseigne un communiqué.

Vers un élargissement des discussions pour le soutien de la candidature de Senghor

Les deux dirigeants "devront élargir ces discussions selon certaines indiscrétions, au candidat mauritanien Ahmed Yahya ", ajoute le communiqué, soulignant "qu'avant de quitter la capitale ivoirienne, Augustin Senghor pourrait rencontrer à nouveau l’ivoirien Jacques Anouma afin de le convaincre à soutenir sa candidature pour une victoire éclatante du Sénégalais et de l’Afrique de l’Ouest", le 12 mars 2021.

"Les deux candidats, qui ont discuté en toute fraternité, restent convaincus que l’Afrique trouvera son salut, pour l’essor de son football, avec l’esprit de solidarité et les valeurs panafricanistes propres à notre continent", précise le communiqué, indiquant que "le président de la FSF a également été reçu par le ministre béninois des Sports Oswald Homeky et s’est entretenu avec la huitaine de présidents de fédérations de football qui était présente dans la capitale béninoise."

Le communiqué indique par ailleurs que le président de la Fédération Senegalaise de Football(FSF), Augustin Senghor , s’est rendu ce dimanche à Abidjan, en Côte d’Ivoire pour présenter ses condoléances à la famille du défunt président de la Fédération Ivoirienne de Football Augustin Sidy Diallo, récemment décédé des suites de la Covid-19.