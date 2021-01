jeudi 7 janvier 2021 • 216 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La candidature de Me Augustin Senghor a été jugée recevable par la commission de gouvernance de la Confédération africaine de football (CAF).

Ledit comité s'est réunie au Caire les 5 et 6 janvier 2021. Ce, pour effectuer les contrôles d'éligibilité des candidats aux postes de président et de membres du Comité Exécutif de la Caf. Ils ont officiellement recensé 5 candidatures pour la présidence de la Caf et 16 candidatures pour un poste de membre du Comité exécutif de la Caf.

A la fin de leurs travaux, Me Augustin Senghor (Sénégal), Président de la Fédération sénégalaise de football a vu sa candidature validée par le comité. Celle de Jacques Anouma président d'honneur de la Fédération ivoirienne de football aussi a été jugée recevable.

Par contre, la candidature du président sortant, Ahmad Ahmad a été jugée irrecevable. Celles de Ahmed Yahya, président de la Fédération Mauritanienne de football et de Patrice Tlhopane Motsepe ont été jugées recevables, mais, nécessitent des contrôles supplémentaires.

A signaler que l'élection aura lieu en mars prochain à Rabat.