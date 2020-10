«La CAF a beaucoup changé depuis 4 ans. Je suis fier du travail accompli par mon équipe. Qu’elle soit remerciée, ainsi que les soutiens du football en Afrique et au-delà. Après réflexion et consultation, j’ai décidé de me représenter», a écrit le Malgache, qui avait récemment reçu une lettre de soutien en ce sens émanant de la majorité des associations membres.

Rendez-vous le 12 mars à Rabat (Maroc) pour l’élection présidentielle.

Today I talked to @piers_e of @BBCWorld about the next year election of @CAF_Online President and African #football ⚽️ : https://t.co/D4glPG00da