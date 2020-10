jeudi 15 octobre 2020 • 66 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Après des derniers mois très calmes en raison de la crise sanitaire, le football africain reprend peu à peu ses droits. Après la trêve internationale, marquée par le grand retour des sélections nationales, c’est au tour de la Ligue des champions africaine de revenir sur le devant de la scène.

Plus de 7 mois après les quarts de finale, Covid-19 oblige, les demi-finales aller seront au programme samedi et dimanche, avec deux confrontations égypto-marocaines et une manche aller prévue à huis clos au Maroc au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca.

La première affiche opposera samedi le Wydad Casablanca à Al Ahly dans un remake de la finale de l’édition 2017, remportée par le WAC (1-1, 1-0). L’autre rencontre mettra aux prises dimanche le Raja Casablanca, fraîchement sacré champion du Maroc, au Zamalek. Les deux délégations égyptiennes sont arrivées mardi soir au Royaume chérifien et la pression commence à monter !