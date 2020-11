Accusé de multiples entorses au code d’éthique de la FIFA, dont des détournements de fonds, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, a publié un communiqué dans lequel il annonce qu’il va contester sa sanction auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

«Au-delà de mon cas, c’est l’autodétermination du football en Afrique qui est attaqué», a protesté le boss du football africain qui dénonce une procédure tronquée et accuse la FIFA de chercher à l’empêcher de se présenter à l’assemblée générale élective du 12 mars prochain pour briguer sa propre succession.

I challenge the sanction that has been imposed. Beyond my case, it is the self-determination of #football in #Africa that is under attack. pic.twitter.com/9UpTd1W07U