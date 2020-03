Cambérène et Yoff  vont célébrer l’appel autrement

iGFM-(Dakar) La décision n’a pas été facile, mais comme le dit l’adage devant l’impossible nul n’est tenu. L’Appel de Seydina Limamoulaye est le plus grand événement de l’année pour les populations de Cambérène et Yoff. Face à la pandémie qui dicte sa loi au monde entier, les chefs religieux layènes ont été obligés de suivre les recommandations des autorités sanitaires et éviter les regroupements de personnes. iGFM a aussi rencontré les habitants de Cambérene qui ont à l’unanimité accepté la décision . Par contre, certains qui avaient déjà fait leurs courses pour l’événement ont prévu quand même de faire l’appel, mais ce sera chez eux, en famille.