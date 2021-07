jeudi 29 juillet 2021 • 300 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L’Asp, qui avait été arrêté dans l’enquête sur le cambriolage des locaux du Tribunal de grande instance de Diourbel, a été placé sous mandat de dépôt.

Déféré au parquet, l’Agent de sécurité de proximité arrêté dans l’affaire du cambriolage du tribunal de Diourbel, a été placé sous mandat de dépôt. Très en colère, ses camarades crient à l’injustice.



«Un agent de police a été cité dans l’affaire. Mais ce dernier est en train de vaquer à ses occupations. Il est même retourné à son travail au Tribunal. Et c’est notre camarade Asp qui a été, lui, arrêté. Il est actuellement à la Mac de Diourbel», dénoncé un Asp.



«C’est ce qui nous intrigue. Au lieu de confier l’enquête à la gendarmerie, on l’a confiée à la Police», s’inquiète l’avocat de l’Asp, Me Serigne Diongue. Il a annoncé à la Rfm qu’il déposerait une demande de liberté provisoire.



L’agent de sécurité de proximité (Asp) a été arrêté dans l’affaire du cambriolage du tribunal de Diourbel. Il avait été entendu par les limiers puis placé en garde à vue après le cambriolage, dans la nuit du samedi au dimanche dernier, des bureaux du procureur, du substitut ou encore du secrétariat au Tribunal de Grande instance de Diourbel. Des cornets de chanvre indien avaient été emportés.