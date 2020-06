Cambriolage : L’impressionnant butin des deux gangs qui écumaient Saly

iGFM – (Dakar) Comme annoncé plus tôt par iGfm, la police de Mbour a arrêtés un gang de cambrioleurs dans la zone de Saly. Ces malfrats, au nombre de 8, ont frappé dans, au moins, 20 maisons et emportés des objets d’une valeur estimée à 25 millions de francs Cfa. Parmi les personnes interpellées, figuraient deux filles et des étudiants. Ils ont été arrêtés à Saly Mbambara.

L’inventaire du préjudice fait état de 22 téléphones volés évalués à 3,6 millions, deux téléviseurs, neuf ordinateurs, trois tablettes, un ipad, deux motos Jakarta, et une somme de plus de 7 millions de francs Cfa. Leurs victimes étaient, pour la plupart, des étrangers qui résident ou qui venaient en vacances sur la petite côte.