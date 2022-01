Cameroun 2021 : la CAN de...Sarah, journaliste à la RTS

vendredi 21 janvier 2022 • 90 lectures • 0 commentaires

Sport 8 mins Taille

PUBLICITÉ

iGFM (Cameroun) Plus connue dans l'émission matinale "Kenkéliba", Sarah Louyah est sortie du studio, pour le terrain. Faisant partie de l'équipe de la RTS qui couvre la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football "Cameroun 2021", la journaliste a accepté de s'entretenir avec iGFM, à Bafoussam. Un entretien dans lequel elle raconte sa nouvelle aventure et son statut de femme mariée décidant de couvrir la compétition la plus majeure du continent africain.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun) PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 90 fois.

Publié par Mamadou Salif editor