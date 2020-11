mardi 3 novembre 2020 • 111 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Une semaine après avoir dévoilé sa pré-sélection de 32 joueurs retenus, le sélectionneur du Cameroun, Antonio Conceiçao, a communiqué ce mardi sa liste finale de 24 éléments convoqués pour la double confrontation face au Mozambique les 12 et 16 novembre prochains dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022.

Pas de surprise cette fois et les têtes d’affiche comme Eric Maxim Choupo-Moting, Clinton Njie, Christian Bassogog et Vincent Aboubakar, tous absents le mois dernier, signent leur retour avec l’attaquant angevin Stéphane Bahoken. Les cadres comme André Onana, bien qu’à nouveau testé positif au coronavirus, Michael Ngadeu, André-Frank Zambo Anguissa et Karl Toko Ekambi sont là aussi.

Les 8 joueurs écartés par rapport à la présélection, comme le Dijonnais Ahmad Ngouyamsa, le Toulousain Stéphane Zobo, et l’attaquant Eric Ayuk (Osmanlispor), ont tous été placés sur la liste d’attente. Pour rappel, le Cameroun est déjà qualifié pour la CAN en tant que pays-hôte mais prend tout de même part aux éliminatoires.