iGFM (Dakar) Le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Samuel Eto'o a brillé par son absence à la cérémonie d’installation du nouveau sélectionneur des Lions indomptables et du staff technique.

Samuel Eto’o, président de la FECAFOOT, n’est pas présent à la cérémonie d’installation du nouveau sélectionneur des Lions indomptables et de son staff technique, renseigne Allez Les Lions, le média spécialiste du football camerounais. Une absence pas surprenante vue la position du patron de la Fédération camerounaise de football, qui s'oppose à la nomination de Marc Brys. De même que les membres du Comité exécutif de la FECAFOOT. D'ailleurs, ces derniers ont donné mandat à Eto'o.



"L'instance s'est est en effet réunie en comité d'urgence. A l'issue de sa réunion, elle a regretté “qu'au mépris des textes visés plus haut, la Fecafoot n'a pas été associée à la procédure ayant conduit à la désignation en date du 2 avril des membres des structures d'encadrement de la sélection.” A partir de là, l'instance “recommande au président de la Fecafoot de lui soumettre des propositions de nominations des membres des structures d’encadrement des sélections nationales dans un délai de 72 heures“.



Pour rappel, Marc Brys, Oman Biyik, Didier Banlock, Dany Nounkeu, Dr William Ngatchou et autres membres du staff technique des Lions indomptables ont été reçus, ce lundi par le Ministre des Sports, le Pr Mouelle Kombi.



