iGFM (Dakar) Ce lundi, le ministère des Sports du Cameroun procédait à la cérémonie d'intronisation de Marc Brys comme sélectionneur des Lions Indomptables.

En l'absence du président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto'o, qui s'est fait excuser en raison des obsèques de son père à préparer, le ministre Narcisse Mouelle Kombi a assigné ses objectifs au nouveau staff technique de la sélection, dirigé par Brys.



Objectifs : Mondial 2026 et participation lumineuse à la prochaine CAN



« Votre mission consiste en l'obligation de qualifier les Lions pour la phase finale de la prochaine Coupe du monde et de leur assurer une position dominante, triomphale, ainsi qu'une participation lumineuse à la prochaine CAN », a lancé le patron du sport camerounais.



Après la signature du contrat par Brys et son staff, dont ses adjoints Joachim Mununga, François Omam Biyik et Ashu Bessong, Mouelle Kombi a également dévoilé que la durée du bail portera sur “deux ans et demi renouvelable“, autrement dit jusqu'à un peu plus que la Coupe du monde 2026. Sous réserve évidemment que la Fecafoot, qui n'a pas été consultée par le ministère et ne reconnaît pas Brys et son staff, ne saisisse pas la FIFA d'ici-là… Par ailleurs, ni le salaire du technicien belge ni les éventuelles conditions d'obligation de résidence au Cameroun n'ont été précisés.



