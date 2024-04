samedi 6 avril 2024 • 1155 lectures • 1 commentaires

Sport 2 jours Taille

iGFM (Dakar) La crise qui frappe le football camerounais est loin d'être terminée ! Alors qu'on pensait que la longue mise au point du ministère des Sports de vendredi allait siffler la fin de la récréation, la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a remis une pièce dans la machine ce samedi, à l'issue d'une réunion.

L'instance s'est est en effet réunie en comité d'urgence. A l'issue de sa réunion, elle a regretté “qu'au mépris des textes visés plus haut, la Fecafoot n'a pas été associée à la procédure ayant conduit à la désignation en date du 2 avril des membres des structures d'encadrement de la sélection.” A partir de là, l'instance “recommande au président de la Fecafoot de lui soumettre (…) des propositions de nominations des membres des structures d’encadrement des sélections nationales dans un délai de 72 heures“.



Les 3 candidats d'Eto'o connus



Tout porte à croire que Samuel Eto'o, qui a convoqué ce comité d'urgence, va suivre cette recommandation et donc accroître le bras de fer en proposant un nouveau staff technique pour les Lions Indomptables. Alors que Marc Brys, le sélectionneur nommé par les autorités politiques, est attendu le 12 avril au pays, l'imbroglio se poursuit…



Pour rappel, d'après des documents qui ont fuité ce samedi, Eto'o avait déjà proposé au ministère 3 candidats pour le poste de sélectionneur : le Français Hervé Renard, l’Italien Fabio Cannavaro et le Portugais José Peseiro, dont les exigences salariales comprises entre 1,5 et 2,4 millions d'euros par an avaient entraîné le refus des autorités politiques, qui ne souhaitent pas dépenser un tel montant. Difficile de savoir à l'heure actuelle comment va se dessiner la sortie de crise…











PUBLICITÉ

Avec Afrikfoot