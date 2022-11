lundi 28 novembre 2022 • 1560 lectures • 0 commentaires

La Fédération camerounaise a annoncé la mise à l'écart de son gardien André Onana. Titulaire lors du premier match de la Coupe du monde face à la Suisse (0-1), il ne jouera pas contre la Serbie ce lundi (11 heures).

André Onana ne sera pas sur la feuille de match du Cameroun. Comme l'annonce l'AFP, il a été sanctionné pour ce match décisif contre la Serbie (11 heures, à suivre en direct sur notre site). C'est un énorme coup dur pour les Lions indomptables alors que l'équipe a déjà perdu son premier match contre la Suisse (0-1).

« Onana a été écarté du groupe, on se complique un peu la vie », a expliqué à l'AFP une source à la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), précisant que le gardien de l'Inter Milan était remplacé par Devis Epassy, qui joue à Abha, en Arabie Saoudite.

Le motif et la durée de sa mise à l'écart n'ont pas été précisés. Le joueur de 26 ans a été écarté pour raisons disciplinaires. Le motif et la durée de cette mise à l'écart n'ont pas été précisés.

Titulaire lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations, terminée à la troisième place, André Onana gardait le but camerounais face à la Suisse. Crédité d'un 7 par L'Équipe, il n'avait rien pu faire sur le but encaissé et avait réalisé une prestation solide.

